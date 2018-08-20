2018-08-20T09:21:58+03:00
Общество

Мать-бродяжка из Нижегородской области обязана отработать 300 часов

Мать пятерых детей, которая бродяжничает и пьет, лишена родительских прав
Юлия ДАНЧЕНКО
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Мировой судья судебного участка № 1 Сергачского района признала виновной 35-летнюю местную жительницу в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Женщина имеет пятерых детей в возрасте от трех до 15 лет. При этом она постоянно злоупотребляла спиртными напитками, бродяжничала, оставляя в грязи и без еды младших детей под присмотром старших. Устроиться на работу женщина даже не пыталась.

Зная о наличии у трехлетнего сына врожденного заболевания, требующего хирургического вмешательства, к хирургам не обращалась. А когда ребенка все же госпитализировали, она бросила его одного в больнице на попечение старшей.

В результате суд назначил нерадивой матери 300 часов обязательных работ. Кроме того, по иску органа опеки она лишена родительских прав, а дети временно помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних до решения вопроса об их обустройстве в учреждение для детей –сирот или в приемную семью.

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