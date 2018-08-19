Нижегородскую область включили в маршрут веломарафона для слабовидящих спортсменов

СЕГОДНЯ 20:30 2018-08-19T20:31:17+03:00

Веломарафон «Астана-Париж» с участием незрячих и слабовидящих спортсменов пройдет через 30 городов шести государств

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В 2018 году Нижегородская область впервые стала частью маршрута третьего веломарафона. По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, включение региона в маршрут веломарафона показывает его значимость и подтверждает, что Нижегородская область обладает всеми условиями для приема гостей из любой страны мира.

- Веломарафон «Астана-Париж» с участием незрячих и слабовидящих спортсменов из Казахстана –проект народной дипломатии, - заявила в ходе пресс-конференции Ольга Гусева.

Напомним, что веломарафон незрячих и слабовидящих велосипедистов BLIND RACE проходит по маршруту Астана – Париж. Он стартовал 4 августа в столице Казахстана. Велосипедисты преодолеют около 5 тысяч километров. Они проедут через 30 городов шести государств. В Нижегородской области спортсмены находились 15 и 16 августа.