2018-08-19T20:31:17+03:00
Общество

Нижегородскую область включили в маршрут веломарафона для слабовидящих спортсменов

Веломарафон «Астана-Париж» с участием незрячих и слабовидящих спортсменов пройдет через 30 городов шести государств
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году Нижегородская область впервые стала частью маршрута третьего веломарафона. По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, включение региона в маршрут веломарафона показывает его значимость и подтверждает, что Нижегородская область обладает всеми условиями для приема гостей из любой страны мира.

- Веломарафон «Астана-Париж» с участием незрячих и слабовидящих спортсменов из Казахстана –проект народной дипломатии, - заявила в ходе пресс-конференции Ольга Гусева.

Напомним, что веломарафон незрячих и слабовидящих велосипедистов BLIND RACE проходит по маршруту Астана – Париж. Он стартовал 4 августа в столице Казахстана. Велосипедисты преодолеют около 5 тысяч километров. Они проедут через 30 городов шести государств. В Нижегородской области спортсмены находились 15 и 16 августа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Среди нижегородцев разыгрывают 15 путевок на двоих в Москву
На Бору 43-летний Отелло убил жену из ревности
53-летняя нижегородка ушла купаться и не вернулась
«Команда правительства» Нижегородской области прошла последний этап отбора кандидатов
В Нижегородской области обнаружили более 31 тонны зараженных нектаринов
Среди нижегородских школьников выберут лучшего лесного пожарного
Территорию легендарного озера Светлояр нижегородцы очистят за два дня
Лучшие нижегородские пчеловоды приедут на Медовый Спас в Арзамас
Ольга Дружинина расскажет нижегородцам про историю российского дизайна
На Ковалихе и Автозаводе поймали четырех наркодельцов
Педагоги России посоревнуются на берегу Навашинского озера
Экспорт продукции нижегородской металлургической отрасли вырос троекратно
29 водителей и три пешехода оштрафованы на Покровке
Девять спортзалов отремонтируют в сельских школах Нижегородской области к 1 сентября
Нижегородская область получит 100 миллионов рублей на покупку 52 комплексов «Цифровой класс»
18 августа на Автозаводе пройдет фестиваль настольных видов спорта
«РусЛайн» запускает новое направление Нижнекамск – Нижний Новгород – Санкт-Петербург
Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%
Нижегородская фирма задолжала в бюджет РФ более 114 миллионов рублей налогов
В Нижнем Новгороде из-за антисанитарии закрыли пансионат «Золотые годы»