2018-08-19T19:43:23+03:00
Общество

Среди нижегородцев разыгрывают 15 путевок на двоих в Москву

К участию допускаются все желающие старше семи лет
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 августа 2018 года завершится прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Моя Москва» для жителей Нижегородской области. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Москва в красках» (участники от 7 лет и старше) - необходимо выполнить рисунок на тему города Москвы, в любой технике: акварель, гуашь, пастель, масло, карандаш, фломастер, графика или смешанная техника.

- «Фотоквест «Москва в моем городе» (участники от 7 лет и старше) - необходимо разгадать задания и сделать фотографии в загаданных местах:

1) Известный факт, что «Все дороги ведут в … Москву». А откуда в твоем городе начинается отсчет?

2) У него было более 170 псевдонимов, но его знает почти весь мир. Он всегда ассоциируется с Красной площадью и Зимним дворцом. Арвиль, Варлен и многие другие имена были придуманы в его честь. Если узнали, кто он, сделайте с ним селфи!

3) «Москва» - столица нашей необъятной родины. «Москва» повсюду. Наверняка, она есть и в вашем городе - скорее ее сфотографируй!

- «Золотые руки» (участники от 7 лет и старше) - необходимо сделать своими руками вещь, ассоциирующуюся с Москвой, в любой технике декоративно-прикладного искусства (валяние из шерсти, резьба по дереву, квиллинг, квилтинг, декупаж, кардмейкинг, скрапбукинг, пэчворг и пр.).

- «Конкурс стихов «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» (участники от 7 лет и старше) - необходимо написать стихотворение, посвященное Москве.

- «Видеоконкурс «И я хочу в Москву!» (участники от 7 лет и старше) - необходимо снять видеоролик (не более 30 секунд) с разрешением не менее 640х360, отражающий Ваше желание посетить столицу.

В онлайн-конкурсе разыгрываются 15 туристических путевок на двоих в Москву.

Путевка включает в себя: перелет/проезд Регион-Москва-Регион, трансфер аэропорт/вокзал-гостиница-аэропорт/вокзал, проживание в гостинице (2 суток), 3-х разовое питание, экскурсионную программу.

Подробная информация о конкурсе на сайте проекта - http://днимосквы2018.рф/

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородскую область включили в маршрут веломарафона для слабовидящих спортсменов
На Бору 43-летний Отелло убил жену из ревности
53-летняя нижегородка ушла купаться и не вернулась
«Команда правительства» Нижегородской области прошла последний этап отбора кандидатов
В Нижегородской области обнаружили более 31 тонны зараженных нектаринов
Среди нижегородских школьников выберут лучшего лесного пожарного
Территорию легендарного озера Светлояр нижегородцы очистят за два дня
Лучшие нижегородские пчеловоды приедут на Медовый Спас в Арзамас
Ольга Дружинина расскажет нижегородцам про историю российского дизайна
На Ковалихе и Автозаводе поймали четырех наркодельцов
Педагоги России посоревнуются на берегу Навашинского озера
Экспорт продукции нижегородской металлургической отрасли вырос троекратно
29 водителей и три пешехода оштрафованы на Покровке
Девять спортзалов отремонтируют в сельских школах Нижегородской области к 1 сентября
Нижегородская область получит 100 миллионов рублей на покупку 52 комплексов «Цифровой класс»
18 августа на Автозаводе пройдет фестиваль настольных видов спорта
«РусЛайн» запускает новое направление Нижнекамск – Нижний Новгород – Санкт-Петербург
Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%
Нижегородская фирма задолжала в бюджет РФ более 114 миллионов рублей налогов
В Нижнем Новгороде из-за антисанитарии закрыли пансионат «Золотые годы»