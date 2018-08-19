Среди нижегородцев разыгрывают 15 путевок на двоих в Москву

СЕГОДНЯ 19:38 2018-08-19T19:43:23+03:00

К участию допускаются все желающие старше семи лет

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28 августа 2018 года завершится прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Моя Москва» для жителей Нижегородской области. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Москва в красках» (участники от 7 лет и старше) - необходимо выполнить рисунок на тему города Москвы, в любой технике: акварель, гуашь, пастель, масло, карандаш, фломастер, графика или смешанная техника.

- «Фотоквест «Москва в моем городе» (участники от 7 лет и старше) - необходимо разгадать задания и сделать фотографии в загаданных местах:

1) Известный факт, что «Все дороги ведут в … Москву». А откуда в твоем городе начинается отсчет?

2) У него было более 170 псевдонимов, но его знает почти весь мир. Он всегда ассоциируется с Красной площадью и Зимним дворцом. Арвиль, Варлен и многие другие имена были придуманы в его честь. Если узнали, кто он, сделайте с ним селфи!

3) «Москва» - столица нашей необъятной родины. «Москва» повсюду. Наверняка, она есть и в вашем городе - скорее ее сфотографируй!

- «Золотые руки» (участники от 7 лет и старше) - необходимо сделать своими руками вещь, ассоциирующуюся с Москвой, в любой технике декоративно-прикладного искусства (валяние из шерсти, резьба по дереву, квиллинг, квилтинг, декупаж, кардмейкинг, скрапбукинг, пэчворг и пр.).

- «Конкурс стихов «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» (участники от 7 лет и старше) - необходимо написать стихотворение, посвященное Москве.

- «Видеоконкурс «И я хочу в Москву!» (участники от 7 лет и старше) - необходимо снять видеоролик (не более 30 секунд) с разрешением не менее 640х360, отражающий Ваше желание посетить столицу.

В онлайн-конкурсе разыгрываются 15 туристических путевок на двоих в Москву.

Путевка включает в себя: перелет/проезд Регион-Москва-Регион, трансфер аэропорт/вокзал-гостиница-аэропорт/вокзал, проживание в гостинице (2 суток), 3-х разовое питание, экскурсионную программу.

Подробная информация о конкурсе на сайте проекта - http://днимосквы2018.рф/