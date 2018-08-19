На Бору 43-летний Отелло убил жену из ревности

СЕГОДНЯ 14:46 2018-08-19T14:46:45+03:00

Мужчина приревновал возлюбленную к гостю и жестоко избил ее

Изменить размер текста: A A

Следователи СО по г. Бор СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей жены.

По версии следствия, в ночь на 16 августа 2018 года в квартире дома по улице Луговой на Бору супруг на почве ревности жестоко избил жену. От полученных телесных повреждений 30-летняя женщина скончалась.

Как установили следователи СК, накануне вечером в гостях у семейной пары был знакомый главы семейства. После беспочвенных претензий со стороны хозяина к гостю, к которому он и приревновал супругу, мужчина покинул квартиру. Оставшись наедине, подозреваемый жестоко избил потерпевшую.

Утром 16 августа соседи, почувствовав запах газа, вызвали спасателей, которые, вскрыв квартиру, обнаружили тело хозяйки с признаками насильственной смерти. Кроме того, они перекрыли открытые конфорки газовой плиты, которые и были источником беспокойства соседей.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.