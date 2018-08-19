53-летняя нижегородка ушла купаться и не вернулась
53-летняя Ольга Кудельская в пятницу, 17 августа ушла купаться на озеро лесное в Автозаводском районе. Обратно женщина так и не вернулась.
Женщина невысокого роста — 150 см и среднего телосложения со светлыми короткими волосами до плеч, глаза темные. В последний раз Ольгу видели в купальнике.
Любую информацию о пропавшей волонтеры и сотрудники правоохранительных органов просят сообщать по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) и 102 (полиция).
Напомним, в Нижегородской области уже 20 дней ищут 13-летнюю Машу Ложкареву. Девочка исчезла первого августа, когда каталась на велосипеде.
Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах её исчезновения, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45, или по каналу связи «02»