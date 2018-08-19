2018-08-19T11:54:32+03:00
Общество

В Нижегородской области обнаружили более 31 тонны зараженных нектаринов

Cпециалисты пришли к выводу, что данный вирус не представляет фитосанитарного риска
Светлана СТРОКАН
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Заражённые нектарины из Македонии и Сербии выявлены в Нижегородской области.

Как сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, при установлении карантинного фитосанитарного состояния двух партий свежих нектаринов был обнаружен карантинный объект – потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox Virus).

Согласно информации, специалисты пришли к выводу, что данный вирус не представляет фитосанитарного риска для территории Российской Федерации.

В частности, 11,381 тонн продукции поступило из Македонии и 19,948 тонн из Сербии

Всего было проверено состояние десяти партий свежих фруктов в количестве 115 тонн (происхождением из Македонии, Узбекистана, Молдовы и Сербии). В остальном грузе карантинных объектов не было обнаружено.

Справка — шарка (оспа) сливы - одно из наиболее вредоносных вирусных заьолеваний сливы и иных косточковых культур. Она впервые была обнаружена в 1915-16 гг. в Македонии, на границе Югославии и Болгарии. С тех пор она получила распространение почти в 20 странах Европейского континента, а также в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, Новой Зеландии, Азии. В Российской Федерации очаги этого заболевания обнаружены в 10 регионах европейской части, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях.

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