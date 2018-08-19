Среди нижегородских школьников выберут лучшего лесного пожарного

СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-19T11:26:33+03:00

Конкурс организован, чтобы вызвать интерес к лесному хозяйству у молодого поколения

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С 20 по 22 августа пройдет второй региональный слет школьных лесничеств, сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

- Мероприятие предусматривает насыщенную конкурсную программу, один из этапов - пожарная эстафета, по результатам которой будет подведен командный и личный зачет. Мероприятия такого рода помогут вызвать интерес к лесному хозяйству у школьников при выборе профессии, – отметил директор регионального департамента лесного хозяйства Роман Воробьев.

Кроме пожарной эстафеты, ребята попробуют себя в роли «лесных докторов» при прохождении конкурса по защите леса, на котором им будет предложено определить болезни и вредителей древесных пород. Также школьников ждет квест по ориентированию в лесу и многие другие развлекательные мероприятия.

Для наглядных примеров департаментом будут организованы экспозиции передовой лесопожарной техники, демонстрация обнаружения лесных пожаров с помощью беспилотных летательных аппаратов, современная техника для посадки леса и ухода за ним.

Напомним, что в Нижегородской области действует 33 школьных лесничества, которые включают более 500 учеников. Школьники участвуют во всех видах деятельности, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов.