Территорию легендарного озера Светлояр нижегородцы очистят за два дня
Благотворительная экологическая акция «Чистая душа» пройдет в в селе Владимирское Воскресенского района Нижегородской области 25-26 августа.
Согласно информации, в рамках двухдневного субботника местное население совместно с нижегородскими волонтерами очистят прилегающую к озеру Светлояр территорию, которая является частью природного парка "Воскресенское Поветлужье".
Мероприятие пройдет 25-26 августа и приурочено к благотворительной экологической акции «Чистая душа».
- Мы хотим объединить жителей села и города, молодых и пожилых для сохранения озера Светлояр, как природной духовной святыни Нижегородской области, а также повысить ценность и важность этого исторического места и поднять уровень сознательности местного населения, - говорят организаторы — культурно-просветительский центр единства "Атриум.
Принять участие в акции предлагается всем желающим. Кроме того, организаторы проекта просят неравнодушных людей оказать поддержку в техническом обеспечении события. В частности, необходимы палатки и спальные мешки для размещения участников, беспроводные светодиодные уличные светильники.
Сбор участников состоится на автостоянке озера Светлояр 25 августа в 10:00.