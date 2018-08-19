2018-08-19T11:08:49+03:00
Общество

Территорию легендарного озера Светлояр нижегородцы очистят за два дня

Экологическая акция "Чистая душа" состоится в конце августа
Светлана СТРОКАН
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Благотворительная экологическая акция «Чистая душа» пройдет в в селе Владимирское Воскресенского района Нижегородской области 25-26 августа.

Согласно информации, в рамках двухдневного субботника местное население совместно с нижегородскими волонтерами очистят прилегающую к озеру Светлояр территорию, которая является частью природного парка "Воскресенское Поветлужье".

Мероприятие пройдет 25-26 августа и приурочено к благотворительной экологической акции «Чистая душа».

- Мы хотим объединить жителей села и города, молодых и пожилых для сохранения озера Светлояр, как природной духовной святыни Нижегородской области, а также повысить ценность и важность этого исторического места и поднять уровень сознательности местного населения, - говорят организаторы — культурно-просветительский центр единства "Атриум.

Принять участие в акции предлагается всем желающим. Кроме того, организаторы проекта просят неравнодушных людей оказать поддержку в техническом обеспечении события. В частности, необходимы палатки и спальные мешки для размещения участников, беспроводные светодиодные уличные светильники.

Сбор участников состоится на автостоянке озера Светлояр 25 августа в 10:00.

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