Лучшие нижегородские пчеловоды приедут на Медовый Спас в Арзамас

СЕГОДНЯ 20:23 2018-08-18T20:23:34+03:00

На выставке можно будет выбрать мед: липовый, гречишный, цветочный, донниковый и акациевый

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19 августа 2018 года в 12.00 в селе Чернуха Арзамасского района пройдет ежегодный фестиваль «Медовый Спас». На фестивале свои товары предложат лучшие пчеловоды районов Нижегородской области. На выставке нижегородцы попробуют лучшие сорта меда, приобретут прополис, пергу, сотовый мед, лечебные чаи, травы. Липовый, гречишный, цветочный, донниковый и акациевый — множество сортов этого ароматного лакомства «стечется» к Нижегородскую область со всех уголков Арзамасского края.

Приезжие смогут оценить «Город мастеров»: выставку и продажу изделий декоративно-прикладного искусства, сувенирную продукцию самобытных умельцев и ремесленников Арзамасского района.

Также на празднике будет работать мастерская по приготовлению варения из различных овощей и фруктов и выставка-продажа сладких заготовок, сухофруктов и грибов.