2018-08-18T15:15:21+03:00
Общество

На Ковалихе и Автозаводе поймали четырех наркодельцов

16 августа сотрудники полиции задержали трех молодых людей и одну девушку
Светлана СТРОКАН
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Полицейские Нижнего Новгорода выявили четыре факта незаконного оборота наркотиков. У подозреваемых в совершении противоправных деяний сотрудниками полиции изъято 3,27 грамма запрещенных веществ.

16 августа 2018 года сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили 26-летнего молодого человека. Неработающего нижегородца поймали у у одного из домов по улице 6-ой микрорайон Автозаводского района. В ходе личного досмотра гражданина сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него подозрительное вещество. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое – наркотическое средство массой 0,385 грамма.

В тот же день у одного из домов на Московском шоссе сотрудники полиции задержали ранее судимого 25-летнего гражданина. При себе у молодого человека были наркотики массой 0,6 грамма.

Аналогичный факт выявили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду. На улице Ковалихинской полицейские задержали 19-летнюю девушку. У безработной и ранее судимой нижегородки изъяли 1,88 грамма наркотиков.

Также 16 августа 2018 года сотрудники ППСП у одного из домов по улице Юбилейной задержали 25-летнего мужчину. При личном досмотре гражданина полицейские обнаружили и изъяли у него 0,405 грамма вещества, признанного экспертизой наркотическим.

По каждому факту по признакам преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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