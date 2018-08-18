Педагоги России посоревнуются на берегу Навашинского озера

СЕГОДНЯ 13:08 2018-08-18T13:08:39+03:00

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В честь 100-летия детского туризма в образовательном центре «Озеро Свято» в Навашинском городском округе с 20 по 25 августа соберутся педагоги России.

В Слете принимают участие педагогические команды из 28 субъектов Российской Федерации: Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Курской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Смоленской, Пензенской, Ульяновской, Ленинградской, Московской и Нижегородской областей, города Москвы, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского края, из республик Адыгея, Марий Эл, Крым, Татарстан, Тыва, Чувашия и Мордовия.

За пять дней участникам предстоит набраться опыта в использовании туристско-краеведческой деятельности в организации учебно-воспитательного процесса, принять участие в спортивно-туристских и творческих конкурсах, а также повысить своё профессиональное и туристское мастерство, найти новых друзей, познакомиться с удивительным краем, посетить святые места.

В рамках слета планируются лично-командные соревнования по спортивному ориентированию и соревнования по технике пешеходного туризма, конкурс краеведов, творческие конкурсы, конкурс туристской кухни, а также мастер-классы, круглые столы,посещение достопримечательных мест Нижегородской и Владимирской областей.