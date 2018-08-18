Экспорт продукции нижегородской металлургической отрасли вырос троекратно

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-18T12:18:41+03:00

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В первом полугодии 2018 года объём экспорта увеличился на 43%, составив 2,6 миллиарда долларов. Увеличение на 800 млн долл. произошло за счет почти троекратного роста поставок продукции металлургии и из-за существенного повышения объемов экспорта металлов и изделий из них в Китай, Турцию, Болгарию, Египет, Узбекистан и Республику Беларусь. Информацией поделились в департаменте внешних связей правительства региона.

Кроме того, директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева отметила увеличение экспорта и по другим направлениям. Так поставки продукции нефтеперерабатывающей промышленности выросли на 100 миллионов долларов, объема продаж химической продукции – на 30 миллионов долларов, деревообработки – почти на 20 миллионов долларов и продовольствия почти на 10 миллионов долларовю

Крупнейшими торговыми партнерами Нижегородской области стали: Республика Беларусь (442 млн долл.), Нидерланды (417 млн долл.), Украина (368 млн долл.), Германия (326 млн долл.), Турция (304 млн долл.); Финляндия (268 млн долл.) и Китай (268 млн долл.).

Напомним, товарооборот Нижегородской области в первом полугодии 2018 года вырос более чем на треть.