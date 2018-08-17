Девять спортзалов отремонтируют в сельских школах Нижегородской области к 1 сентября

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-17T17:45:47+03:00

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В Нижегородской области в рамках партийного проекта «Детский спорт» будут отремонтированы девять спортивных залов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия».

Согласно информации, на ремонт спортзалов выделено более 19 миллионов рублей. Активисты «Единой России» совместно с общественниками проверяют качество работ и степень готовности объектов.

- Системный мониторинг продолжится во всех муниципальных районах – участниках проекта, пока все работы не будут завершены, а объекты сданы, - отметила председатель регионального общественного совета проекта Татьяна Скоробогатова. – В большинстве школ работы уже практически закончены, идут последние приготовления к началу учебного года.

Напомним, в рамках проекта «Детский спорт» в 2018 году проводится ремонт спортивных залов в сельских школах в Выксе, в Богородском, Володарском, Воротынском, Ковернинском, Краснобаковском, Кстовском, Пильнинском и Шарангском районах.