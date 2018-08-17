Нижегородская область получит 100 миллионов рублей на покупку 52 комплексов «Цифровой класс»

СЕГОДНЯ 17:41 2018-08-17T17:41:52+03:00

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Владимир Путин поручил выделить 100 миллионов рублей из бюджета РФ на комплексы «Цифровой класс» для всех муниципалитетов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение было принято после обращения главы Нижегородской области Глеба Никитина.

- Учитывая высокую социальную значимость указанных учреждений, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поручить правительству РФ оказать финансовую поддержку Нижегородской области, - говорится в официальном письме.

Согласно информации, для повышения качества образования необходимо купить 52 комплекса «Цифровой класс» для базовых школ региона.

Комплектация «Цифровой класс» включает в себя: оборудование для индивидуальной работы обучающегося (30 планшетов с возможностью работы с внешними цифровыми ресурсами), интерактивный программно-аппаратный комплекс для коллективной работы и универсальный лабораторный комплекс по физике и естествознанию.

Устанавливается он стационарно в отдельном кабинете школы, обеспечивается беспроводной связью внутри кабинета и общим сервером. Может использоваться для проведения уроков и самостоятельной работы обучающихся с цифровыми ресурсами.