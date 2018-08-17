Нижегородская область получит 100 миллионов рублей на покупку 52 комплексов «Цифровой класс»
Владимир Путин поручил выделить 100 миллионов рублей из бюджета РФ на комплексы «Цифровой класс» для всех муниципалитетов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение было принято после обращения главы Нижегородской области Глеба Никитина.
- Учитывая высокую социальную значимость указанных учреждений, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поручить правительству РФ оказать финансовую поддержку Нижегородской области, - говорится в официальном письме.
Согласно информации, для повышения качества образования необходимо купить 52 комплекса «Цифровой класс» для базовых школ региона.
Комплектация «Цифровой класс» включает в себя: оборудование для индивидуальной работы обучающегося (30 планшетов с возможностью работы с внешними цифровыми ресурсами), интерактивный программно-аппаратный комплекс для коллективной работы и универсальный лабораторный комплекс по физике и естествознанию.
Устанавливается он стационарно в отдельном кабинете школы, обеспечивается беспроводной связью внутри кабинета и общим сервером. Может использоваться для проведения уроков и самостоятельной работы обучающихся с цифровыми ресурсами.