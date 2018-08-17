18 августа на Автозаводе пройдет фестиваль настольных видов спорта
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода в эти выходные пройдет фестиваль настольных видов спорта. Он состоится в рамках областного проекта «Лето в городе», сообщает пресс-служба горадминистрации.
Начало мероприятия в 17:00 в воскресенье, 18 августа. Место проведения – парк культуры и отдыха Автозаводского района.
В рамках фестиваля будут организованы соревнования по шахматам в личном первенстве. Турнир проводится по правилам быстрых шахмат. Победитель определится по лучшему результату среди спортсменов.
Приглашаются все любители интеллектуальных видов спорта. Участие в соревнованиях бесплатное.
Напомним, 18 и 19 августа в 20:00 в Нижнем Новгороде пройдет показ V Всемирного фестиваля уличного кино. Место – Нижневолжская набережная. В субботу там состоится конкурсный показ фестиваля текущего года и зрительское голосование, а в воскресенье - показы лучших конкурсных работ прошлых лет.