2018-08-17T17:26:14+03:00
Спорт

18 августа на Автозаводе пройдет фестиваль настольных видов спорта

Начало мероприятия в 17:00 18 августа
Юлия ИСАЕВА
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода в эти выходные пройдет фестиваль настольных видов спорта. Он состоится в рамках областного проекта «Лето в городе», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Начало мероприятия в 17:00 в воскресенье, 18 августа. Место проведения – парк культуры и отдыха Автозаводского района.

В рамках фестиваля будут организованы соревнования по шахматам в личном первенстве. Турнир проводится по правилам быстрых шахмат. Победитель определится по лучшему результату среди спортсменов.

Приглашаются все любители интеллектуальных видов спорта. Участие в соревнованиях бесплатное.

Напомним, 18 и 19 августа в 20:00 в Нижнем Новгороде пройдет показ V Всемирного фестиваля уличного кино. Место – Нижневолжская набережная. В субботу там состоится конкурсный показ фестиваля текущего года и зрительское голосование, а в воскресенье - показы лучших конкурсных работ прошлых лет.

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