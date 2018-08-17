СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-17T17:08:09+03:00

Регулярные вылеты будут осуществляться со 2 сентября по 26 октября

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Авиакомпания «РусЛайн» запускает новое направление Нижнекамск – Нижний Новгород – Санкт-Петербург. Регулярные вылеты будут осуществляться со 2 сентября по 26 октября, сообщается на сайте перевозчика.

Самолеты будут летать по этому маршруту дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Вылет из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород будет в 14:40, прилет – в 16:40; вылет из Нижнего Новгорода в Нижнекамск – в 17:30, прилет – в 18:40.

Вылет из Нижнекамска в Нижний Новгороде будет в 19:25, прилет – в 20:35; вылет из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург – в 21:25, прилет – 23:25.

Добавим, что часть рейса до Нижнего Новгорода будет реализована в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Стоимость авиабилета на участке Нижнекамск – Нижний Новгород составит 3708 рублей.