Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%

СЕГОДНЯ 16:51 2018-08-17T16:51:29+03:00

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За первые полгода 2018 года товарооборот Нижегородской области составил 4,2 миллиарда долларов. Он увеличился на 36,5 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова директора департамента внешних связей правительства Ольги Гусевой.

- Развитие сотрудничества нижегородского региона с зарубежными партнерами в сферах культуры и спорта неизменно ведет к росту экономического взаимодействия, - отметила он.

Гусева добавила, что за первые шесть месяцев этого года объем экспорта вырос на 43% и составил 2,6 миллиарда долларов.

Как пояснили в департаменте, за указанный период темпы прироста внешнеторгового оборота региона в 1,7 раза превысили аналогичные показатели Российской Федерации (21,6 процента) и в два с половиной раза – аналогичные показатели Приволжского федерального округа (14,4 процента).