Нижегородская фирма задолжала в бюджет РФ более 114 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 16:32 2018-08-17T16:34:08+03:00

Теперь с нее взыскали всю сумму вместе с пени

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В Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела с организации был взыскан ущерб в бюджет государству свыше 169 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Расследование дела, заведенного в отношении одной из фирм по статье «Уклонение уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», уже завершено.

В период с 2013 по 2015 года директор организации, создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере путем создания сети торговых точек, оформленных на частных лиц, с целью минимизации налогооблагаемой базы. Известно, что компания занимается продажей продуктов питания.

За указанный период организация задолжала в бюджет России сумму, превышающую 114 миллионов рублей.

Следователи предприняли меры, направленные на погашение имеющейся задолженности. Всего в бюджет налогоплательщиком перечислено свыше 169 миллионов рублей, в том числе: доначисленные налоги и пени.