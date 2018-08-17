Нижегородская фирма задолжала в бюджет РФ более 114 миллионов рублей налогов
В Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела с организации был взыскан ущерб в бюджет государству свыше 169 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
Расследование дела, заведенного в отношении одной из фирм по статье «Уклонение уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», уже завершено.
В период с 2013 по 2015 года директор организации, создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере путем создания сети торговых точек, оформленных на частных лиц, с целью минимизации налогооблагаемой базы. Известно, что компания занимается продажей продуктов питания.
За указанный период организация задолжала в бюджет России сумму, превышающую 114 миллионов рублей.
Следователи предприняли меры, направленные на погашение имеющейся задолженности. Всего в бюджет налогоплательщиком перечислено свыше 169 миллионов рублей, в том числе: доначисленные налоги и пени.