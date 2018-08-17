В Нижнем Новгороде из-за антисанитарии закрыли пансионат «Золотые годы»
Управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Приокского района провели проверку деятельности пансионата ООО «Золотые годы». В результате было установлено, что его эксплуатация производится с грубыми нарушениями норм санитарного законодательства.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, в данный момент существует угроза жизни и здоровья тех, кто находится в этом пансионате.
Например, там набор и площади помещений не соответствуют мощности предприятия питания, нет маркировки у разделочного инвентаря и емкостей с продуктами. Холодильник загрязнен, нет отдельного туалета для персонала, столовые приборы хранятся с нарушениями. Более того, даже медикаменты лежат рядом с продуктами.
В результате был составлен протокол по статье об административных правонарушениях, который направили в суд.
10 августа пансионат был привлечен к административной ответственности на срок 90 суток.