В Нижнем Новгороде из-за антисанитарии закрыли пансионат «Золотые годы»

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-17T16:11:09+03:00

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Управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Приокского района провели проверку деятельности пансионата ООО «Золотые годы». В результате было установлено, что его эксплуатация производится с грубыми нарушениями норм санитарного законодательства.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, в данный момент существует угроза жизни и здоровья тех, кто находится в этом пансионате.

Например, там набор и площади помещений не соответствуют мощности предприятия питания, нет маркировки у разделочного инвентаря и емкостей с продуктами. Холодильник загрязнен, нет отдельного туалета для персонала, столовые приборы хранятся с нарушениями. Более того, даже медикаменты лежат рядом с продуктами.

В результате был составлен протокол по статье об административных правонарушениях, который направили в суд.

10 августа пансионат был привлечен к административной ответственности на срок 90 суток.