2018-08-17T15:44:24+03:00
Общество

Названы кандидатуры на пост заместителя мэра Нижнего Новгорода по культуре, образованию и спорту

Эту должность хотят занять десять человек
Юлия ИСАЕВА
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Стали известны фамилии кандидатов на должность заместителя мэра Нижнего Новгорода по культуре, образованию и спорту. Этот пост хотят занять десять человек. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Эти десять претендентов были отобраны экспертами в рамках региональной программы «Команда правительства».

Ими стали: Роман Амбарцумян, Светлана Гонова, Павел Воронин, Артем Бафанов, Сергей Кузнецов, Анатолий Сидорин, Владимир Денисов, Марина Чендырина, Виталий Феклистов и Артур Штоян.

В ближайшее время они пройдут глубинную диагностику на базе НИУ. С 27 по 31 августа их компетентность и соответствие должности будут проверять эксперты академии.

Напомним, на пост губернатора Нижегородской области претендуют пять человек: кандидат от ЛДПР Александр Курдюмов, Галина Клочкова от «Справедливой России», Глеб Никитин от «Единой России», Владислав Егоров от КПРФ и Александр Быков от "Партии пенсионеров за социальную справедливость". Выбораы состоятся 9 сентября.

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