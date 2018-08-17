2018-08-17T15:26:11+03:00
Общество

Глеб Никитин рассказал в интервью ТК «Волга» о встрече с Владимиром Путиным

Стало известно, о чем шла речь за кадром
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в интервью телекомпании «Волга» о том, что осталось за кадром в репортажах федеральных каналов о его рабочей встрече с Владимиром Путиным.

- В такие моменты, когда общаешься с Президентом, имеешь возможность ему доложить, ответить на вопросы, счет времени теряется, - поделился впечатлениями от встречи глава Нижегородской области. – Все вопросы, которые хотел – удалось обсудить, удалось довести соответствующую информацию. Президент глубоко вникал, задавал уточняющие вопросы. Все аспекты развития Нижегородской области получили благожелательную положительную оценку. Такая поддержка дает веру в собственные силы и в то, что мы на правильном пути.

Как выяснилось, не все вопросы, которые обсуждали Владимир Путин и Глеб Никитин, были освещены в телесюжетах или опубликованы в печатных СМИ. Некоторые вопросы остались за кадром, и о них Глеб Никитин расскажет в программе «Послесловие. События недели» в эфире телекомпании «Волга» в субботу, 18 августа 2018 года, в 18:00.

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