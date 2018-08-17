2018-08-17T15:13:26+03:00
Дом. Семья

Первое песокафе планируется открыть в Нижнем Новгороде

Собаки будут привиты, стерилизованы и обработаны от паразитов
Анастасия НАЗАРОВА
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Открытие первого в Нижнем Новгороде песокафе «БарBoss» намечено на ноябрь 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» сообщили авторы проекта.

Цель проекта - поиск любящих хозяев для собак, которых волонтеры и просто добрые люди спасают от бездомной жизни.

Сначала в кафе будут жить пять спокойных собак, легко идущих на контакт с людьми и друг с другом. Разумеется, животные будут привиты, стерилизованы и обработаны от паразитов.

Посетители смогут общаться с четвероногими друзьями, фотографироваться и приятно проводить время. Стоимость первого часа пребывания в кафе – 200 рублей, далее – 2 рубля за минуту. В эту сумму войдут чай и печенье.

- Пообщавшись с этими чудесными животными, даже скептик и «не собачник» проникнется нежностью и любовью к мохнатым друзьям, - отмечают организаторы.

Поддержать проект можно на краудфандинговой платформе по ссылке https://funding.webmoney.ru/pesokafe-barboss. Подробности в группе песокафе «Вконтакте»: https://vk.com/barboss52.

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