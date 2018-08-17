Первое песокафе планируется открыть в Нижнем Новгороде
Открытие первого в Нижнем Новгороде песокафе «БарBoss» намечено на ноябрь 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» сообщили авторы проекта.
Цель проекта - поиск любящих хозяев для собак, которых волонтеры и просто добрые люди спасают от бездомной жизни.
Сначала в кафе будут жить пять спокойных собак, легко идущих на контакт с людьми и друг с другом. Разумеется, животные будут привиты, стерилизованы и обработаны от паразитов.
Посетители смогут общаться с четвероногими друзьями, фотографироваться и приятно проводить время. Стоимость первого часа пребывания в кафе – 200 рублей, далее – 2 рубля за минуту. В эту сумму войдут чай и печенье.
- Пообщавшись с этими чудесными животными, даже скептик и «не собачник» проникнется нежностью и любовью к мохнатым друзьям, - отмечают организаторы.
Поддержать проект можно на краудфандинговой платформе по ссылке https://funding.webmoney.ru/pesokafe-barboss. Подробности в группе песокафе «Вконтакте»: https://vk.com/barboss52.