Илья Халтурин сменил Александра Котельникова на посту директора АО «Теплоэнерго»

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-17T15:18:28+03:00

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Александр Котельников покинул пост директора АО «Теплоэнерго». Теперь эту должность занимает Илья Халтурин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

17 августа 2018 года глава города Владимир Панов провел первую рабочую встречу с Халтуриным. В первую очередь он дал ему задачу обеспечить качественную подготовку к отопительному сезону. Во вторую - перестроить работу с обращениями граждан.

- Нам предстоит работать над сокращением сроков профремонтов, модернизировать систему теплоснабжения за счет установки в домах индивидуальных тепловых пунктов для приготовления горячей воды и индивидуальной регулировки подачи тепла. Буду работать ради комфорта и повышения качества коммунальных услуг для нижегородцев. Постараюсь оправдать оказанное доверие, - заявил новый директор «Теплоэнерго».

Справка:

Илья Халтурин родился 31 октября 1979 года в Дзержинске. Окончил Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» (квалификация «Инженер-механик»), Нижегородский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии химической промышленности» (квалификация «экономист-менеджер»).

В энергетической отрасли работает с 2004 года. Начинал с должности машиниста-обходчика по турбинному оборудования котлотурбинного цеха Дзержинской ТЭЦ. Работал заместителем начальника турбинного цеха на Сормовской ТЭЦ (филиал Нижегородской генерирующей компании).

С 2008 по 2015 годы работал в Нижегородском филиале ОАО «ТГК-6». С 2015 года - в ОАО «Волжская ТГК», ПАО «Т Плюс» в должности главного инженера группы строящихся объектов Новокуйбышевского, Пермского филиалов по реализации приоритетных инвестиционных проектов.

С сентября 2016 года был главным инженером филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация».