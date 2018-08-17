Бывший сотрудник нижегородского салона связи признался в краже 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-17T13:45:03+03:00

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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода бывший сотрудник салона связи подозревается в присвоении более 250 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, с июня по август прошлого года он работал в одном из салонов связи на улице Родинова. Нижегородец неоднократно забирал себе деньги, поступавшие от фиктивно оформленных им же возвратов якобы приобретенных в салоне телефонов и смартфонов.

Он присвоил более 250 тысяч рублей.При допросе подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование по уголовному делу продолжается.