Под Нижним Новгородом водитель «Тойоты» насмерть сбил 24-летнего молодого человека

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-17T13:20:41+03:00

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В Кстовском районе Нижегородской области иномарка насмерть сбила молодого человека. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась вчера, 16 августа 2018 года, в 20:20. На первом километре автодороги Восточный подъезд к Нижнему Новгороду в деревне Опалиха 20-летний водитель автомобиля марки «Тойота» сбил пешехода.

24-летний молодой человек, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, погиб на месте происшествия от полученных ранений.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 7 августа в 13:40 в селе Севаслейка возле дома №44. 40-летний водитель, водительский стаж которого составляет 22 года, управлял автомобилем ГАЗ 309А1 и сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части. 53-летний мужчина погиб на месте.