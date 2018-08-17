Два светофора не работают в Нижнем Новгороде 17 августа

СЕГОДНЯ 12:59 2018-08-17T12:59:31+03:00

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Сегодня, 17 августа 2018 года, в Нижнем Новгороде не работают два светофора. Соответствующая информация опубликована на сайте городского Центра организации дорожного движения.

Объект на пересечении проспекта Героев с площадью Героев в Московском районе сегодня отключен в связи с проведением технического обслуживания.

Еще один светофор – на пересечении Южного шоссе и улицы Веденяпина в Автозаводском районе – не будет функционировать до 16:00. Его отключили в девять часов утра.

Напомним, с 17 августа в Нижнем Новгороде ограничено движение транспорта транспорта на улице Федосеенко. Она находится в Сормовском районе. Причина – проведение строительно-монтажных работ. По информации, движение будет восстановлено через три дня - 20 августа 2018 года. Специалисты просят автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.