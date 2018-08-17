Глеб Никитин пообещал стимулировать производство труб из ПВХ в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-17T12:34:56+03:00

Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы региона

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочего визита в Кстовский район посетил предприятие по производству поливинилхлорида «Русвинил» и обсудил с руководством перспективы развития нефтехимического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- У нас в области работают производители как сырья, так и изделий из ПВХ, в частности, труб. Будем поддерживать рост потребления, например, в коммунальном хозяйстве, - отметил Глеб Никитин. – Развитие нефтехимического комплекса благодаря достойным зарплатам обеспечивает высокий уровень жизни в местах, где работают подобные предприятия.

По словам главы Нижегородской области, «Русвинил» уже превысил проектную мощность, составляющую 330 тонн в год. Напомним, предприятие работает в Кстовском районе с 2014 года и в настоящее время является единственным производителем эмульсионного ПВХ в России.

- Хочу поздравить всех сотрудников с выпуском миллионной тонны суспензионного поливинилхлорида! Уверен, что ваша продукция будет востребована и в стране, и в мире, - добавил Глеб Никитин.