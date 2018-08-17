2018-08-17T11:48:12+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: в ближайшие пять дней в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность

Такая ситуация продлится до 22 августа
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

С 18 по 22 августа местами по Нижегородской области сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с плохой погодой повышается вероятность возникновения ЧС, которые не поднимутся выше муниципального уровня. Кроме того, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров. Огонь может перекинуться на населенные пункты и линии ЛЭП.

Сотрудники регионального ГУ МЧС рекомендуют нижегородцам быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Особенно специалисты советуют не посещать леса в указанный период.

Более того, не нужно жечь мусор в саду и вблизи леса.

0 Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, - пояснили в МЧС.

Если вы вдруг заметили огонь, срочно вызовите пожар.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде из-за антисанитарии закрыли пансионат «Золотые годы»
Названы кандидатуры на пост заместителя мэра Нижнего Новгорода по культуре, образованию и спорту
Глеб Никитин рассказал в интервью ТК «Волга» о встрече с Владимиром Путиным
Первое песокафе планируется открыть в Нижнем Новгороде
Илья Халтурин сменил Александра Котельникова на посту директора АО «Теплоэнерго»
Бывший сотрудник нижегородского салона связи признался в краже 250 тысяч рублей
Под Нижним Новгородом водитель «Тойоты» насмерть сбил 24-летнего молодого человека
Два светофора не работают в Нижнем Новгороде 17 августа
Глеб Никитин пообещал стимулировать производство труб из ПВХ в Кстовском районе
Пожарные спасли двоих человек из горящей девятиэтажки на улице Белинского
В Нижнем Новгороде на три дня ограничили движение на улице Федосеенко
Нижегородская прокуратура выявила 60 нарушений во время весеннего призыва в армию
Арсений Дряхлов покидает пост министра экологии Нижегородской области
«Ушла за ягодами и пропала»: В Володарском районе ищут 79-летнюю Валентину Степанову
Газоснабжение в Первомайске полностью восстановлено
Директор пильнинской школы нарушил закон при трудоустройстве несовершеннолетних на лето
Глеб Никитин обсудил с нижегородцами вопрос сохранения Копосовской дубравы
Глеб Никитин примет участие в спуске на воду теплохода RSD59 «Пола Феодосия»
ХК «Торпедо» начнет продавать абонементы на сезон КХЛ 20 августа
Дума Нижнего Новгорода проведет внеочередное заседание 22 августа