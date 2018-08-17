Штормовое предупреждение: в ближайшие пять дней в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность

СЕГОДНЯ 11:47 2018-08-17T11:48:12+03:00

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С 18 по 22 августа местами по Нижегородской области сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с плохой погодой повышается вероятность возникновения ЧС, которые не поднимутся выше муниципального уровня. Кроме того, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров. Огонь может перекинуться на населенные пункты и линии ЛЭП.

Сотрудники регионального ГУ МЧС рекомендуют нижегородцам быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Особенно специалисты советуют не посещать леса в указанный период.

Более того, не нужно жечь мусор в саду и вблизи леса.

0 Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, - пояснили в МЧС.

Если вы вдруг заметили огонь, срочно вызовите пожар.