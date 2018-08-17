2018-08-17T11:22:47+03:00
Происшествия

Пожарные спасли двоих человек из горящей девятиэтажки на улице Белинского

К счастью, обошлось без пострадавших
Юлия ИСАЕВА
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В Советском районе Нижнего Новгорода произошел пожар в девятиэтажном доме. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вчера, 16 августа, около половины 11 утра поступило сообщение о пожаре в доме на улице Белинского. Через две минуты, когда спасатели приехали на место вызова, горела кухня на восьмом этаже.

При проверке квартиры выяснилось, что жильцов там нет. Они успели выйти на улицу еще до приезда пожарных.

При помощи масок для спасаемых с девятого этажа были спасены два человека, которые не могли самостоятельно выйти из-за сильного задымления. Пожарные вывели их на свежий воздух. Они не пострадали.

В результате из дома были эвакуированы еще четыре жильца. В тушении принимали участие 27 человек личного состава и восемь единиц техники.

Сгорело имущество на кухне на площади пять квадратных метров. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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