Нижегородская прокуратура выявила 60 нарушений во время весеннего призыва в армию

СЕГОДНЯ 10:49 2018-08-17T10:49:41+03:00

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Прокуратура Нижегородской области проверила соблюдение законодательства о воинской обязанности в ходе весеннего призыва в армию в 2018 году. Были выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Например, сотрудниками прокуратуры были установлены факты нарушения при проведении медицинского освидетельствования. В Сормове выявлено отсутствие в личных делах призывников результатов ФЛГ, ЭКГ и иных анализов, хотя без них нельзя принимать решения о годности к военной службе. Такие же нарушения оказались в Ленинском, Московском районов, Балахне, Выксе, Павлове и Шахунье.

Кроме того, в нескольких районах полиция не принимала мер к должному уведомлению, розыску лиц, уклоняющихся от военной службы.

Богородской городской прокуратурой был установлен сайт, пропагандирующий возмездное получение военного билета без прохождения военной службы, что противоречит законодательству РФ.

По результатам 60 нарушений закона прокурорами внесено более 40 представлений, возбуждено административное дело, в суд направлены около 20 исковых заявлений о запрете информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.