Арсений Дряхлов покидает пост министра экологии Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-17T10:28:08+03:00

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Арсений Дряхлов, занимающий пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, покидает свой пост. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации, Дряхлов уйдет в отставку с 10 сентября 2018 года. Это связано с истечением срока служебного контракта. Кто займет его место – неизвестно.

Напомним, Дряхлов возглавил министерство в марте прошлого года. Юрий Грошев, занимавший этот пост ранее, написал заявление о прекращении полномочий с 20 марта 2017 года.

Арсений Дряхлов родился в 1979 году в Нижнем Новгороде. Окончил Волго-Вятскую академию государственной службы (с 2010 г. преобразована в Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС) по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит». С 2013 года работает в аппарате правительства Нижегородской области.