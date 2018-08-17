«Ушла за ягодами и пропала»: В Володарском районе ищут 79-летнюю Валентину Степанову
В Володарском районе Нижегородской области разыскивают пропавшую 79-летнюю женщину. Помощи просит поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Валентина Павловна Степанова ушла за ягодами из поселка Решетиха 5 августа около пяти часов утра. С тех пор женщину никто не видел.
Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.
Пенсионерка была одета в синюю олимпийку или горчичного цвета вязаную кофту и резиновые сапоги. При себе у нее был школьный рюкзак болотного цвета и голубое ведро объемом полтора-два литра.
По словам родственников, у Валентины Павловны диабет. Она нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о местонахождении пенсионерки просят сообщать по телефону ПСО "Волонтер": 8-831-291-51-51 или сразу в полицию по номеру: 102.