«Ушла за ягодами и пропала»: В Володарском районе ищут 79-летнюю Валентину Степанову

СЕГОДНЯ 09:58 2018-08-17T09:59:02+03:00

О ее местонахождении неизвестно уже почти две недели

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В Володарском районе Нижегородской области разыскивают пропавшую 79-летнюю женщину. Помощи просит поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Валентина Павловна Степанова ушла за ягодами из поселка Решетиха 5 августа около пяти часов утра. С тех пор женщину никто не видел.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.

Пенсионерка была одета в синюю олимпийку или горчичного цвета вязаную кофту и резиновые сапоги. При себе у нее был школьный рюкзак болотного цвета и голубое ведро объемом полтора-два литра.

По словам родственников, у Валентины Павловны диабет. Она нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении пенсионерки просят сообщать по телефону ПСО "Волонтер": 8-831-291-51-51 или сразу в полицию по номеру: 102.