Газоснабжение в Первомайске полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 09:43 2018-08-17T09:43:26+03:00

Работы закончились 16 августа 2018 года в 18:30

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В Првомайске полностью завершены ремонтные работы на системе газоснабжения. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, газоснабжение потребителям было восстановлено в полном объеме. Работы закончились 16 августа 2018 года в 18:30.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в мае АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» начал масштабные отключения от газа абонентов, у которых накопились долги перед компанией. Перед этим "Газпром" отправил должникам 35 тысяч уведомлений о возможном приостановлении газоснабжения за долги. 10 мая специалисты региональной газовой компании "Газпром" приостановили подачу газа по трем адресам в столице Приволжья.

Недобросовестные потребители, согласно действующему законодательству, были уведомлены, что в случае неоплаты задолженности подача газа будет прекращена.