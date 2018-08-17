Директор пильнинской школы нарушил закон при трудоустройстве несовершеннолетних на лето

СЕГОДНЯ 09:22 2018-08-17T09:22:54+03:00

Он не запросил согласие родителей и не организовал медосмотр

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Прокуратура Пильнинского района Нижегородской области проверила соблюдение законодательства при организации трудовой занятости несовершеннолетних. В результате директору одной из средних школ было внесено представление.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в летнюю оздоровительную компанию в этом году работали 22 человека, не достигших 18-летнего возраста. С ними были заключены срочные трудовые договоры.

Речь идет о школе №2.

По информации, в нарушение требований Трудового кодекса России директор не запросил письменное согласие родителей и не организовал прохождение предварительного обязательного медосмотра.

В результате прокурор внес в адрес директора школы представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.

Напомним, прокуратура Спасского района признала незаконным утверждение, что звонок звенит для учителя. Надзорный орган считает, что задерживать детей на уроке, нельяз - это является нарушением прав детей.