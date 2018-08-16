Глеб Никитин обсудил с нижегородцами вопрос сохранения Копосовской дубравы

СЕГОДНЯ 17:59 2018-08-16T18:00:06+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с жителями Сормовского района в среду, 15 августа 2018 года. Одним из самых острых вопросов стала проблема сохранения Копосовской дубравы – сормовичи опасаются, что застройка Волжской поймы может негативно сказаться на состоянии природного объекта.

Глеб Никитин заверил жителей Сормовского района, что застройка дубравы не планируется. Однако территория Волжской поймы включает в себя несколько участков – часть из них находятся в частной собственности, часть – в потенциальной зоне низконапорного гидроузла. Поэтому было принято решение создать рабочую группу и с учетом мнения общественности подготовить изменения в Генплан по всей Волжской пойме.

- Позиция правительства области по этому вопросу такая же, как у вас, а значит, никакой застройки там не будет. Если речь идет об увеличении территории Копосовской дубравы как природного парка, то необходимо определить его границы, - подчеркнул Глеб Никитин, отметив, что передача застройщикам этой территории в качестве компенсации за достройку домов обманутых дольщиков не планируется.