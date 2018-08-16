2018-08-16T16:54:53+03:00
Общество

Глеб Никитин примет участие в спуске на воду теплохода RSD59 «Пола Феодосия»

Завод «Красное Сормово» планирует до конца 2018 года поставить заказчику пять таких сухогрузов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в спуске на воду сухогрузного теплохода RSD59 «Пола Феодосия», построенного на заводе «Красное Сормово». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сухогрузный теплоход построен заводом «Красное Сормово» в соответствии с контрактом, подписанным в конце 2016 года с «Государственной транспортной лизинговой компанией» и судоходной компанией «Пола Райз». В 2018 году «Красное Сормово» обязуется поставить заказчику пять сухогрузных судов этого проекта.

Сухогрузы проекта RSD59 представляют собой самоходные однопалубные суда с двумя грузовыми трюмами, двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» класса. Они предназначены для перевозки пиломатериалов, круглого леса, металлолома, угля и других грузов, в том числе опасных. Районы плавания RSD59 – морские районысоответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, а также внутренние водные пути России.

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