ХК «Торпедо» начнет продавать абонементы на сезон КХЛ 20 августа

СЕГОДНЯ 16:38 2018-08-16T16:38:53+03:00

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Хоккейный клуб «Торпедо» объявил старт продаж абонементов на сезон КХЛ 2018-2019 годов. Соответствующая информация опубликована на сайте команды.

Не смотря на то, что в предстоящем сезоне нижегородские хоккеисты проведут на три домашних матча больше, цены для держателей абонементов остались прежними.

Приобрести абонемент можно за 9,5 тысяч рублей. Старт продаж – 20 августа. Продаваться они будут в кассах «Нагорный» и Дворца спорта имени Коноваленко.

С 20 по 25 августа приоритетным правом* покупки могут воспользоваться обладатели прошлогодних абонементов при предъявлении "корешка" абонемента (или самого абонемента) и паспорта (или копии паспорта).

С 27 по 31 августа - абонементы в свободной продаже для всех желающих.

Напомним, абонементы и билеты на домашние матчи ХК "Торпедо" разбиты на 12 категорий. Они различаются ракурсом обзора ледовой площадки и стоимостью.

Преимуществами покупки сезонного абонемента станут 40% скидка от стоимости билетов, посещение закрытых клубных мероприятий, розыгрыши призов, посещение открытых тренировок ХК «Торпедо» и матчей категории ТОП по цене категории Стандарт. Также владельцы получат приоритетное право выкупа билетов на свое место на домашние матчи плей-офф Кубка Гагарина 2019 года и домашние матчи Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 годов.