2018-08-16T16:18:41+03:00
Общество

Дума Нижнего Новгорода проведет внеочередное заседание 22 августа

Юлия ИСАЕВА
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22 августа 2018 года состоится внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода. Депутаты предварительно будут обсуждать два вопроса.

Как сообщает пресс-служба гордумы, заседание начнется в 10 часов утра.

По плану, на повестке дня проект внесения изменений в бюджет Нижнего Новгорода, предложенных администрацией муниципалитета, а также проект внесения изменений в постановление городской Думы Нижнего Новгорода от 20.02.2008 №24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и образовательных организациях».

Подробная повестка есть на официальном сайте гордумы.

Предварительное обсуждение вопросов повестки внеочередного заседания пройдет на совместном заседании девяти постоянных комиссий, которое состоится 20 августа в 12 часов.

Напомним, довыборы в думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 17 состоятся 9 сентября 2018 года.

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