Дума Нижнего Новгорода проведет внеочередное заседание 22 августа
22 августа 2018 года состоится внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода. Депутаты предварительно будут обсуждать два вопроса.
Как сообщает пресс-служба гордумы, заседание начнется в 10 часов утра.
По плану, на повестке дня проект внесения изменений в бюджет Нижнего Новгорода, предложенных администрацией муниципалитета, а также проект внесения изменений в постановление городской Думы Нижнего Новгорода от 20.02.2008 №24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и образовательных организациях».
Подробная повестка есть на официальном сайте гордумы.
Предварительное обсуждение вопросов повестки внеочередного заседания пройдет на совместном заседании девяти постоянных комиссий, которое состоится 20 августа в 12 часов.
Напомним, довыборы в думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 17 состоятся 9 сентября 2018 года.