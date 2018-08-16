На должность гендиректора НПАТ претендуют три человека

СЕГОДНЯ 15:43 2018-08-16T15:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Три кандидата допущены до конкурса на должность генерального директора МП «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» (НПАТ). Об этом сообщает департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода.

Документы на участие в конкурсе принимались с 24 июля до 14 августа. Претенденты должны обладать теоретическими и практическими знаниями о деятельности НПАТ и отрасли в целом. Кроме того, они должны иметь опыт в составлении бизнес-планов и заключении хозяйственных и финансовых договоров. Не маловажным качеством будущего гендиректора предприятия станет понимание конъюнктуры рынка.

Все три кандидата работали в этой области. Первый этап конкурса состоится 23 августа. В ходе него претенденты пройдут тестирование на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий, на знание законодательства в сфере деятельности муниципальной организации, а также на наличие профессиональных умений и навыков.

Второй этап конкурса предварительно назначен на 1 сентября.