Группа «Каста» выступит в Нижнем Новгороде 1 сентября

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-16T14:19:31+03:00

Они прочитают рэп в рамках молодежного фестиваля «Высота»

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1 сентября в Нижнем Новгороде пройдет молодежный фестиваль «Высота». Его хедлайнером станет известная рэп-группа «Каста». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фестиваль пройдет сразу на трех площадках: площади Минина и Пожарского, Арсенале и Александровском саду.

Также на сцену выйдут резиденты московских клубов «Icon» и «Gipsy» совместно с нижегородскими музыкальными группами.

Посетители фестиваля смогут посетить лекторий, зону спорта и киберспорта, а также побывать в литературной зоне в Александровском саду.

Возрастное ограничение 12+

Напомним, идея проведения массового молодежного фестиваля «Высота» была предложена 13 апреля в Нижегородском кремле. Там прошло заседание совета по делам молодежи при главе региона. Члены Совета Татьяна Старова и Егор Мирошин предложили идею проведения этого мероприятий, который сможет объединить более 5000 молодых людей, занятых в более чем 20 сферах общественной жизни.