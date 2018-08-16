Нижегородский водоканал начал снабжать водой жителей Кстовского района

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-16T13:48:00+03:00

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ОАО «Нижегородский водоканал» получил статус гарантирующей организации на территории Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба кампании.

Теперь более 30 тысяч человек, проживающих в 43 населенных пунктах Кстовского района, обеспечены холодной водой и водоотведением.

Нижегородский водоканал, который обслуживает канализационные сети длиной 370 километров, обеспечивает бесперебойное водоснабжение. Уже создана служба эксплуатации сетей и районных сооружений.

Напомним, до этого вышеуказанные услуги предоставлялись МУП «Водоканал» Кстовского района. В 2014 году его признали банкротом. С тех пор состояние сетей стало критическим.

По информации, в местах неустраненных аварий на канализационных коллекторах и фактически разрушенных очистных сооружений происходят изливы неочищенных стоков на рельеф местности.

В результате перед ОАО «Нижегородский водоканал» поставлена задача по наведению порядка в водоканализационном хозяйстве района.

- Процесс смены ресурсоснабжающей компании не отразится на жителях района, вода будет поставляться без перебоев. В ближайшее время Нижегородский водоканал займется анализом состояния объектов Кстовского водоканала, водопроводных и канализационных сетей, по итогам будет составлен реестр проблемных мест и план улучшения их состояния», - рассказал генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк.