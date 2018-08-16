На Автозаводе сгорели сараи на площади 200 квадратных метров
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода сгорел массив сараев. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 августа 2018 года. Около половины третьего ночи пожарным поступило сообщение о том, что горит массив сараев на улице Академика Павлова. Когда спасатели приехали на место происшествия, вся территория была охвачена огнем.
В результате сгорели сараи на общей площади 200 квадратных метров.
Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Ранее сообщалось, что с мая по июль 2018 года более одной тысячи квадратных метров построек сгорели в поселке Народный Сормовского района. Неизвестно кем устроенные пожары случались там едва ли не через день на протяжении нескольких месяцев.
В администрации Сормова «Комсомолке» заявили, что было решено увеличить время и количество сотрудников полиции, участвующих в патрулировании, в целях недопущения возгораний.