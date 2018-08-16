2018-08-16T11:55:15+03:00
Общество

В Нижегородской области подешевели картошка, капуста и морковь

Юлия ИСАЕВА
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Нижегородцы смогут купить картошку, капусту и морковь по заниженной цене. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно информации, с 6 по 13 августа 2018 года в Нижегородской на 8,7 процента снизилась средняя цена на картофель (была 29,6 рублей за килограмм, а стала - 27,06). Также на 3,4 процента подешевела капуста (с 21,6 до 20,8 рублей за килограмм). Цена моркови теперь уменьшилась на 6,9 процента. Раньше ее можно было приобрести за 52,8 рублей за килограмм, теперь средняя стоимость составляет 49,2 рублей.

Более того, с 6 августа в Нижегородской области уменьшилась цена на свинину, куриное мясо и молоко.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.

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