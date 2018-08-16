2018-08-16T11:26:33+03:00
Происшествия

Начальник нижегородского почтового отделения украл из кассы 147 тысяч рублей

В отношении него возбуждено уголовное дело
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода сотрудник почтового отделения подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По информации, в отношении 38-летнего мужчины сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Он являлся начальником одного из отделений филиала «Почта России».

С апреля по июня 2018 года подозреваемый похитил деньги в размере 147 тысяч рублей. Они поступал в кассу почты.

При допросе мужчина признался в краже. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кстовском районе возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одной из организаций. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Коммерческий подкуп, совершенный за заведомо незаконные действия».

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