Начальник нижегородского почтового отделения украл из кассы 147 тысяч рублей
В Нижегородском районе Нижнего Новгорода сотрудник почтового отделения подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
По информации, в отношении 38-летнего мужчины сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Он являлся начальником одного из отделений филиала «Почта России».
С апреля по июня 2018 года подозреваемый похитил деньги в размере 147 тысяч рублей. Они поступал в кассу почты.
При допросе мужчина признался в краже. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Кстовском районе возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одной из организаций. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Коммерческий подкуп, совершенный за заведомо незаконные действия».