2018-08-16T11:02:16+03:00
Общество

В Приокском районе появились новые детские площадки

На них было потрачено 418 тысяч рублей
Юлия ИСАЕВА
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В Приокском районе Нижнего Новгорода были установлены три новые детские площадки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее у дома №17 по улице Кащенко была установлена площадка с игровыми элементами, а около дома №10 по улице 40 лет Победы - с баскетбольными щитами, волейбольными стойками и каруселью.

А вот жители дома №4 по улице Академика Лебедева регулярно обращались с жалобой на неудовлетворительное состояние территории детской площадки. После этогоДУК отремонтировала игровые элементы, вывезла мусор с территории площадки и спилила аварийные деревья.

Также появилась новая площадка у дома №3а на улице Тропинина.

Стоимость работ составила 418 тысяч рублей.

В ближайшем будущем администрация Приокского района планирует установить игровые элементы и площадку для воркаута адресу: улица 40 лет Победы, дом №1. Около дома №184 по проспекту Гагарина и дома №9 по улице Вятской появятся детские спортивные элементы.

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