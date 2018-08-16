2018-08-16T10:39:46+03:00
Происшествия

Менеджера кстовской компании подозревают в коммерческом подкупе

Она заплатила 15 тысяч за вывоз черного металла
Юлия ИСАЕВА
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В Кстовском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одной из организаций. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Коммерческий подкуп, совершенный за заведомо незаконные действия».

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, 2 августа 2018 года она передала в качестве коммерческого подкупа деньги в сумме 15 тысяч рублей главному специалисту службы безопасности фирмы за вывоз приобретенного по тендеру черного металла в большем объеме, чем указано в официальных документах.

Действия подозреваемой были пресечены следователями и сотрудниками ОМВД.

В настоящее время проводятся следственные действии. Обстоятельства случившегося выясняются. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что следователи возбудили уголовное дело на заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду за взятку. По версии следствия, с 19 марта по 9 апреля 2018 года подозреваемый получил взятку в сумме 93 тысячи 200 рублей от сотрудников, оказывающих помощь в регистрации иностранных граждан.

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