В Нижнем Новгороде отменят трамвай №11

СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-16T10:07:34+03:00

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С 17 августа 2018 года в Нижнем Новгороде будет закрыто движение трамвая №11. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, составы данного маршрута не будут ходить до 9 мая следующего года. Это связано с низким пассажиропотоком.

По словам сотрудников мэрии, подвижной состав и персонал, работающий на данном маршруте, будет перераспределен на другие.

Трамвай №11 ходил по маршруту «Благовещенская площадь - Черный пруд».

Напомним, в Нижнем Новгороде изменилось расписание движения трамваев и троллейбусов в рабочие дни. Теперь в час пик транспорт будет ходить чаще. Это произошло за счет увеличения подвижного состава.

Так, в будни с 17.00 до 20.00 уменьшены интервалы движения на трамвайных маршрутах:№2 - до 6-7 минут, №3 - 17.00 до 4-5 минут, после 18.30 до 11-17 минут, №5 - до 9 минут, №№6 и 7 - до 6-7 минут, №21 - до 10-11 минут, №27 - до 14-15 минут.