В Нижнем Новгороде женщина-водитель может сесть в тюрьму за наезд на пешехода

СЕГОДНЯ 09:56 2018-08-16T09:56:56+03:00

В аварии, которая случилась на улице Чкалова 8 мая, пострадал 7-летний ребенок

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Прокуратура признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 29-летней нижегородки, сбившей на пешеходном переходе 7-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, 8 мая 2018 года около 13:10 около дома №41 по улице Чкалова Канавинского района автоледи на иномарке «Киа Рио» наехала на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый свет.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

Максимальное наказание за совершение такого преступления - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 15 августа в Дзержинске произошло ДТП, в результате которого пострадала 5-летняя девочка. Она была госпитализирована.

Днем ранее тоже в Дзержинске под колесами автомобиля оказался 7-летний ребенок, который переходил дорогу в сопровождении матери.

Сообщалось также о наезде рейсового автобуса на 16-летнюю девушку. Пострадавшая с ушибами была доставлена в больницу.