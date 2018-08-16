84-летний Эдуард Кликавка пропал в Дзержинске

СЕГОДНЯ 09:41 2018-08-16T10:03:04+03:00

Не исключено, что пенсионер находится в какой-то больнице

Поиски пенсионера ведутся с сентября 2017 года

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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 84-летнего Эдуарда Ивановича Кликавки.

Согласно размещенной информации, 22 сентября 2017 года мужчина ушел из дома в поселке Пыра города Дзержинск и пропал.

Разыскивается пожилой человек ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и серыми глазами.

Особая примета – ямка в центре лба.

Добавим, что разыскиваемый плохо слышит и ходит. Возможна потеря памяти. Не исключено, что он находится в какой-либо больнице.

Любую информацию о месте нахождения мужчины следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону (8 831) 291-51-51.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области также разыскивает 57-летний Лев Якушев. Он ушел из дома в селе Вязовка 2 августа, больше его никто не видел.

Кроме того, в регионе продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой. 1 августа, находясь в садовом товариществе «Борок» Кстовского района, девочка поехала кататься на велосипеде и пропала.