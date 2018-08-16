Нижегородский баскетболист Кирилл Осьминин переходит в «Иркутск»

СЕГОДНЯ 08:18 2018-08-16T08:19:12+03:00

БК «НН» и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию

Изменить размер текста: A A

БК «Нижний Новгород» и 21-летний форвард Кирилл Осьминин решили расстаться. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Следующие два сезона воспитанник нижегородского баскетбола проведет в составе БК «Иркутск» (Иркутск), который выступает в Суперлиге.

Согласно размещенной информации, Осьминин продолжительное время играл за юношеский и молодежный составы БК «Нижний Новгород». В сезоне 2017/2018 игрок подписал соглашение с основной командой.

Играя за БК «НН», баскетболист стал обладателем серебряных медалей Кубка России.

- Мы благодарим Кирилла за время, проведенное в «Нижнем Новгороде», и желаем удачи в новом клубе, - говорится на сайте команды.